أفادت الحكومة الإسبانية الأحد بأن فلاديمير زيلينسكي سيزور مدريد يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية أمنية.

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وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الحكومة الإسبانية أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيكون في استقبال زيلينسكي الاثنين حوال الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.

ولفتت لوكالة إلى أن الجانين سيعقدان مؤتمرا صحافيا عقب اللقاء المشترك، والذي يفترض أن يبحثا خلاله الضمانات الأمنية بين كييف ومدريد.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية عن إلغاء زيارة زيلينسكي إلى إسبانيا والتي كان من المقرر أن تتم قبل حوالي أسبوعين، وكان من المتوقع أن يوقع زيلينسكي وسانشيز اتفاقية حول الضمانات الأمنية بين كييف ومدريد.

كما اعترف رئيس نظام كييف سابقا بصعوبة وضع قواته في مقاطعة خاركوف وخاصة في مدينة فولتشانسك.

وتمكنت القوات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية من تحرير العديد من القرى والبلدات التابعة لمدينة خاركوف.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في وقت مناسب".

المصدر: نوفوستي