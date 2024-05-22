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مسؤول روسي: السيطرة على بلدة "ليبسي" ستدعم  جبهة خاركوف

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مسؤول روسي: السيطرة على بلدة
Legion-Media
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قال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانشيف، إن السيطرة على بلدة ليبتسي في منطقة خاركوف، ستجعل من الممكن توفير دعم خلفي للقوات المسلحة الروسية على مشارف خاركوف.

وأضاف: في الوقت الحالي، يتم التقدم بشكل رئيسي في منطقة بلدة ليبتسي، التي تمثل حاليا موقعا أساسيا لتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.

وتقع ليبتسي على بعد 17 كلم فقط من مدينة خاركوف.

وقال غانشيف إن "السيطرة الكاملة على هذه البلدة ستسمح للوحدات الروسية بالسيطرة النارية على جميع طرق النقل السريعة التي تزود الجزء الخلفي من الوحدات المقاتلة على حدود خاركوف".

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وتمكنت القوات المسلحة الروسية في الأسابيع القليلة الماضية من تحرير العديد من القرى والبلدات التابعة لمدينة خاركوف.  

المصدر: نوفوستي

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