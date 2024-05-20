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مدفيديف: زيلينسكي اغتصب السلطة في أوكرانيا

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مدفيديف: زيلينسكي اغتصب السلطة في أوكرانيا
Cover ImagesKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد إلغاء الانتخابات، اغتصب السلطة في البلاد.

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جاء ذلك في تصريحات مدفيديف لوكالة "تاس"، حيث تابع: "لقد بصق زيلينسكي على دستور بلاده، ولم يذهب حتى إلى إطالة أمد السلطة، بل إلى اغتصاب السلطة العليا في البلاد، واختبأ وراء ورقة التوت في إعلان البرلمان الأوكراني الغامض بشأن إلغاء الانتخابات الرئاسية في زمن الحرب".

وتابع: "هذا الرجل الذي يطلق على نفسه اسم رئيس أوكرانيا هو كاذب ومريض وجبان، يخاف من الانتخابات".

ووفقا لمدفيديف "إذا أجريت الانتخابات، فسيكون زيلينسكي ونظامه على المحك"، مؤكدا أنه يخاف من منافسيه المحتملين كزالوجني أو بوروشنكو، اللذين يتمتعان بأفضلية عنه.

وتنتهي صلاحيات الرئيس الحالي لأوكراني وفقا للدستور ليلة 21 مايو.

وكان من المفترض إجراء انتخابات في البلاد في شهر مارس الماضي، إلا أنها لم تجر بسبب الأحكام العرفية.

المصدر: تاس

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