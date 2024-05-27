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"نحضر له حفرة".. قديروف يشير إلى ضرورة "علاج زيلينسكي"

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Sputnik
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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إنه وجّه بإعداد المكان اللازم لعلاج فلاديمير زيلينسكي وإعادته إلى رشده، قبل إحالته إلى المحاكمة.

وأضاف قديروف: "لقد أعطينا التعليمات ونحن نحضر له حفرة. سنضعه تحت العلاج... لا بد من علاج الشخص الذي يقتل شعبه".

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وأشار قديروف إلى أن هذا سيكون بمثابة "إعادة تأهيل" لزيلينسكي.

وفي وقت سابق قال قديروف لمراسل RT إن حلمه وضع فلاديمير زيلينسكي في قبو في الشيشان.

وأكد الزعيم الشيشاني أنه مستعد للتفاوض بشكل فردي مع زيلينسكي.

المصدر: وكالات

 

 

 

 

 

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