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بوتين: نمتلك زمام المبادرة على خط الجبهة وكييف تستنسخ نازية جديدة بـ"شباب هتلر"

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بوتين: نمتلك زمام المبادرة على خط الجبهة وكييف تستنسخ نازية جديدة بـ
Globallookpress Mikhail Metzel/Kremlin Pool
صورة أرشيفية
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي يملك زمام المبادرة على خط الجبهة وجميع المحاولات الأوكرانية تبوء بالفشل..وهناك خطوات لإنشاء "شباب هتلر" بنسخته الجديدة .

وقال بوتين: "اليوم عندما فشل هجومهم (الأوكراني) المضاد، وهذا أمر معترف به من قبل الجميع، تتولى القوات الروسية زمام المبادرة على طول خط المواجهة بأكمله، وتبوء بالفشل جميع الإجراءات التي يتخذها العدو لتحقيق الاستقرار في الجبهة".

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وأشار إلى أن الغرض من مثل هذه الهجمات الإرهابية هو زرع الذعر في المجتمع الروسي، ليظهر نظام كييف لشعبه أنه لم يخسر كل شيء بعد.

وأضاف: "عليه (نظام كييف) تنفيذ أوامر رعاته الغربيين، والقتال حتى آخر أوكراني، والامتثال لأوامر واشنطن، واعتماد قانون تعبئة جديد، وإنشاء شيء مثل "شباب هتلر" في نسخته الجديدة بالطبع".

وذكر تقرير صادر عن قناة LCI التلفزيونية يوم الأحد أن القوت الأوكرانية تشعر بالإحباط بسبب هجمات الجيش الروسي وتفوقه بالعدد والعتاد.

في فبراير، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص وقعوا عقود الخدمة العسكرية بالجيش الروسي في عام 2023، مما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وست فرق عسكرية، ومنذ بداية عام 2024 تم التعاقد مع 50 ألفا آخرين.

المصدر: RT

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