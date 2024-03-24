كييف تواصل التغييرات في جيشها.. قائد قيادة تدريب القوات البرية الأوكرانية يستقيل من منصبه

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن قائد تدريب قيادة القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء فيكتور نيكوليوك، قدم استقالته، لينتقل إلى منصب آخر.

ونقلت قناة "TSN" التلفزيونية الأوكرانية عن فيكتور نيكوليوك قوله: "في الوقت الحالي يتطلب من كل أوكراني، وخاصة العسكري، بذل أقصى قدر من الجهود، أخطط للقيام بكل هذا من خلال قيادة أحد التشكيلات وأحد اتجاهات الجبهة بدلا من منصبي الحالي".

هذا وأعلن قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية نيكولاي أوليشوك، عن فصل المتحدث باسم قيادة القوات الجوية يوري إغنات، من منصبه، وتكليفه بمهمة أخرى.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قام بعدد من التعيينات الجديدة في قوات الدفاع الأوكرانية، حيث أقال في 8 فبراير الماضي، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، من منصبه، مشيرا إلى الركود في الجبهة والحاجة إلى "إعادة تشغيل الجنرالات".

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وتم تعيين ألكسندر سيرسكي في منصب القائد العام للقوات المسلحة مكانه، وقال زيلينسكي إنه أعطى سيرسكي تفويضا مطلقا لإجراء مزيد من التغييرات في الجيش.

المصدر: نوفوستي