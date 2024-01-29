الدفاع الأوكرانية تعلق على أنباء إقالة زيلينسكي لزالوجني من منصب القائد العام للقوات المسلحة

أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني بوريسلاف بيريزا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أقال قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني من منصبه.

وقال بيريزا: "أبلغتني مصادري من مكتب الرئيس الأوكراني أن زالوجني أقيل من منصب قائد القوات الأوكرانية".

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وأكد النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو الأنباء، ولكنه أشار إلى أنه لا يوجد مرسوم بهذا الشأن حتى الآن.

وأضاف أنه تم عرض منصب سفير لدى إحدى الدول الأوروبية على زالوجني، ولكنه رفض ذلك.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية الأنباء حول استقالة زالوجني. ولم يدل زيلينسكي بأي تصريحات حتى الآن في هذا الشأن.

وكتب الصحفي الأمريكي سايمون شوستر في مقال لصحيفة "تلغراف" البريطانية بوقت سابق أن "زيلينسكي أصبح أكثر ثقة بنفسه وحدد أولوياته العسكرية التي لم تتطابق دائما مع أولويات زالوجني وسرعان ما اشتد الانقسام بينهما".

وأشار إلى أنه "في عام 2022 كان بعض المسؤولين الأوكرانيين يعتبرون القائد الأعلى للقوات الأوكرانية خصما سياسيا محتملا لزيلينسكي، حيث وصف زالوجني علاقته مع زيلينسكي بغير المريحة".

المصدر: نوفوستي