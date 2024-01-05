"تلغراف" تكشف سبب الشرخ الحاصل بين زيلينسكي وقائد قواته زالوجني

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية سبب الشرخ الحاصل بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وكتب الصحفي الأمريكي سايمون شوستر في مقال للصحيفة: "أصبح زيلينسكي أكثر ثقة بنفسه وحدد أولوياته العسكرية التي لم تتطابق دائما مع أولويات زالوجني وسرعان ما اشتد الانقسام بينهما".

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وأشار إلى أنه "في عام 2022 كان بعض المسؤولين الأوكرانيين يعتبرون القائد الأعلى للقوات الأوكرانية خصما سياسيا محتملا لزيلينسكي، حيث وصف زالوجني علاقته مع زيلينسكي بغير المريحة".

وأضافت الصحيفة أن زالوجني تحدث عن زيلينسكي متهكما بأنه "شخص لا يحتاج إلى دراية واستيعاب الشؤون العسكرية أو الطب أو بناء الجسور".

وانتقد إيغور جوفكفا نائب رئيس مكتب زيلينسكي، زالوجني على تصريحاته واعتبر أنها تثير حالة من الذعر لدى شركاء أوكرانيا الغربيين.

المصدر: نوفوستي