ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية يعلق على تصريحات قائد القوات الأوكرانية

علق ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، على تناقض تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتصريحات القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، حول الوضع الميداني.

وقال الاستخباراتي السابق إن تصريحات قائد القوات الأوكرانية التي نشرتها مجلة "الإيكونوميست" يمكن أن تكون إشارة إلى زيلنسكي بضرورة وقف محاولات الهجوم المضاد.

كما أشار ريتر، إلى أن تصريحات زالوجني وزيلينسكي بشأن الوضع على الجبهة تتناقض مع بعضها البعض.

وأوضح أن هذا قد يشير إلى أن الوضع في ساحة المعركة قد وصل إلى نقطة حرجة.

وقال: "أعتقد أن الرسالة التي يرسلها زالوجني إلى زيلينسكي هي أن أوكرانيا بحاجة إلى التوقف عن دفع المزيد من القوات في هجمات غير مجدية على خط الدفاع الروسي".

وفي وقت سابق قال زالوجني، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إن الصراع الأوكراني وصل إلى طريق مسدود، وبالتالي لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من تحقيق أي اختراق.

وانتقد نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إيغور جوفكفا، زالوجني على مثل هذه التصريحات، واعتبر أنها تسبب حالة من الذعر لدى شركاء أوكرانيا الغربيين.

وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" أن الرئيس الأوكراني "في حالة حرب مع جنرالاته".

المصدر: RT