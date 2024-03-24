ذكر تقرير صادر عن قناة LCI التلفزيونية يوم الأحد أن القوت الأوكرانية تشعر بالإحباط بسبب هجمات الجيش الروسي وتفوقه بالعدد والعتاد.

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وأضاف التقرير: "من الواضح أن الأوكرانيين في وضع صعب، فنحن لم نر الجيش الأوكراني بهذه الدرجة من الإحباط من قبل، فهم لم يصلوا قط إلى تلك الدرجة من فقدان الثقة بقدراتهم".

وبحسب التقرير فقد صرح عدد من القوات الأوكرانية للصحافة الغربية بأنهم تعرضوا لهجوم كبير من قبل القوات الروسية التي تتفوق عليهم من الناحية التقنية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة والذخائر.

ووفقا لأحد القادة الأوكرانيين إذا فشلت كييف في تعبئة ما لا يقل عن 250 ألف جندي إضافي فإن محاولات شن هجمات مضادة ستكون بلا جدوى.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق عن نقص حاد خطير في القذائف لدى القوات الأوكرانية، ووفقا له، ستبدأ كييف في تسليم الأراضي إذا لم تستأنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمدادات الأسلحة بالكميات المطلوبة.

وقال الجنرال الألماني المتقاعد هارالد كوجات في مقابلة مع RBB Inforadio، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق "النصر" في ساحة المعركة.

ويشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد مرات كثيرة معارضته تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"، على الرغم من ضغط المعارضة وبعض أعضاء الائتلاف الحاكم.

في فبراير، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن ما يقرب من 540 ألف شخص وقعوا عقود الخدمة العسكرية بالجيش الروسي في عام 2023، مما جعل من الممكن إنشاء جيشين احتياطيين وست فرق عسكرية، ومنذ بداية عام 2024 تم التعاقد مع 50 ألفا آخرين.

المصدر: نوفوستي