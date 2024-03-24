مولدوفا تعلن دعمها لكييف في منع الأوكرانيين من التهرب من الخدمة العسكرية

أعلن وزير داخلية مولدوفا أدريان إفروس أن سلطات بلاده ستساعد كييف في مكافحة فرار الأوكرانيين من الخدمة العسكرية. مشيرا إلى تنظيم دوريات مشتركة على الحدود.

وقال إفروس: "من الواضح أن الجميع يحاولون إنقاذ حياتهم. الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما يعبرون الحدود بشكل غير قانوني. ناقشنا مع وزير الداخلية الأوكراني مسألة استعادة الدوريات المشتركة في منطقة ترانسنيستريا من الجانب الأوكراني وبهذه الطريقة سنمنع ونردع هذه الهجرة غير الشرعية".

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وأشار إلى أن الجانب المولدوفي ينفذ عملية أو عمليتين كل أسبوع للقضاء على مخططات الهجرة غير الشرعية للرجال من أوكرانيا إلى مولدوفا.

واعترف بأن ضباط شرطة الحدود المولدوفية متورطون أيضا في هذه المخططات.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تعلن شرطة الحدود المولدوفية كل أسبوع تقريبا أنها تعتقل مجموعات من الرجال في سن الخدمة العسكرية يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى مواطنين مولدوفيين يساعدونهم في ذلك.

ويحق للهاربين من الخدمة العسكرية الأوكرانية طلب اللجوء في مولدوفا، حيث وعدت تشيسيناو بأنها لن تقوم بتسليم اللاجئين إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس