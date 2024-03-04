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شولتس يؤكد معارضته تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"

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شولتس يؤكد معارضته تزويد أوكرانيا بصواريخ
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس معارضته تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" لأنه ذلك يتطلب مشاركة العسكريين الألمان، وهذا ما لا تريده برلين.

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قالت وكالة DPA إنه أثناء زيارته إلى مدينة زينديلفينغن في جنوب غرب البلاد وصف شولتس بحث احتمال إمدادات "تاوروس" إلى أوكرانيا بأنه "مناقشة غريبة".

وقال: "ليس من الممكن أن يقدّم أحد نظاما قتاليا بعيد المدى دون التفكير في كيفية الإشراف عليه. لكن إذا كنت تريد السيطرة عليه وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة العسكريين الألمان، فإنه أمر مستبعد بالكامل".

وأضاف: "هذا ما قلته بكل وضوح".


ولم يتناول شولتس المحادثة التي تم اعتراضها بين ضباط الجيش الألماني الذين بحثوا احتمال استخدام صواريخ "تاوروس" لشن هجوم على جسر القرم الروسي.

وكشفت روسيا مؤخرا عن تسجيل صوتي يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".

المصدر: تاس

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