شولتس يعارض مجددا تسليم صواريخ Taurus لأوكرانيا: قد يجرنا ذلك إلى النزاع

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى عن معارضته لتسليم صواريخ Taurus الألمانية المجنحة للقوات الأوكرانية.

وأشار شولتس إلى أن سبب رفضه يكمن في خشيته من أن يؤدي ذلك إلى جر ألمانيا إلى الانخراط في الصراع.

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وأضاف المستشار في مؤتمر نظمته وكالة DPA: "لا يجوز لنا بتاتا أن نرتبط في أي مكان بالأهداف التي ستحققها هذه المنظومة".

وتابع المستشار الألماني القول: "يجب شرح هذا الأمر الواضح للجميع. أنا مندهش من أن بعض الناس لا يهتمون بل وحتى لا يفكرون حتى في حقيقة أن ما قد نقوم به يمكن أن يؤدي إلى حد ما إلى المشاركة في الحرب".

وأضاف شولتس: "هذا قرارنا النهائي".

ونقطة الخلاف الرئيسية بشأن توريد صواريخ Taurus، هي مدى هذه الصواريخ الذي يصل إلى 500 كيلومتر. حتى الآن، لم تزود ألمانيا كييف بأسلحة ذات خصائص مماثلة.

المصدر: تاس