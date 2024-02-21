برلين: شولتس لم يغير موقفه بشأن توريد صواريخ "توروس" إلى كييف

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده للقرار الذي سيناقشه البوندستاغ غدا بشأن نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه بشأن توريد صواريخ "توروس" إلى كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت للصحافيين: "فيما يتعلق بتسليم نظام قتالي خاص، فهو (المستشار شولتس) لا يزال متمسكا برأيه"، دون أن يذكر اسم صواريخ Taurus "توروس" بشكل محدد.

وفي وقت سابق، قدمت فصائل أحزاب الائتلاف (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني - الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر - الليبراليون - الحزب الديمقراطي الحر) قرارا إلى البوندستاغ لمناقشته، ينص على أن الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا "يشمل إمدادها بأنظمة القتال والذخيرة الإضافية اللازمة بعيدة المدى" حتى تتمكن من "تنفيذ ضربات نحو أهداف ذات أهمية استراتيجية تقع في الخطوط الخلفية للقوات الروسية".

وعلى الرغم من عدم ذكر صواريخ Taurus "توروس" في الوثيقة، إلا أن الرأي العام للخبراء المحليين يؤكدون أن هذا النوع من الأسلحة هو ما يدور الحديث عنه.

ويزيد القرار الضغط على شولتس بشأن نقل أنظمة "توروس"، وحتى الآن كان رد فعله يتسم بضبط النفس على دعوات الجانب الأوكراني لتزويده بهذه الصواريخ، وفي أكتوبر من العام الماضي قرر مؤقتا عدم القيام بهذه الخطوة.

وقال مرارا إن جميع إمدادات الأسلحة يتم تنسيقها مع الشركاء، بما في ذلك طويلة المدى، وأشار إلى أن أولوية ألمانيا تظل متمثلة في تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي وذخيرة المدفعية.

وفي 17 يناير الماضي، رفض البوندستاغ بأغلبية الأصوات قرار حزب ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي بشأن توريد صواريخ "توروس" إلى كييف.

وقبل 10 سنوات، تم شراء حوالي 600 صاروخ من هذا النوع للجيش الألماني، ويعتبر "توروس" نظيرا لصواريخ Storm Shadow "ستورم شادو" البريطانية، والتي تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا. ومع ذلك، فإن مدى الصواريخ الألمانية السويدية أكبر قليلا - يصل إلى 500 كيلومتر.

المصدر: RT