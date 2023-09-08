وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكن إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا بسرعة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنه لا يمكن إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا بسرعة.

وقالت بيربوك، ردا على سؤال حول الإرسال المحتمل لـ Taurus إلى كييف: "إنه ليس شيئا يمكن القيام به بسرعة، كما هو الحال مع دبابات "ليوبارد" ومنظومة الدفاع الجوي IRIS-T، يجب تحديد كل التفاصيل مسبقا".

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وخلال حديثها عما إذا كان ينبغي برمجة صواريخ Taurus بحيث لا تصل إلى الأراضي الروسية، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن "الشركاء الآخرين طرحوا على أنفسهم أسئلة مماثلة ووجدوا حلولا لها".

وفي الوقت نفسه، قالت إن طلب كييف للحصول على صواريخ بعيدة المدى "أمر مفهوم للغاية". وأضافت أن روسيا زرعت حقول ألغام ضخمة بين الأراضي التي ضمتها وبقية أوكرانيا.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه سيتم دراسة قرارات برلين بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة.

ودعت رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني، ماري أغنيس شتراك زيمرمان، إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus الألمانية المجنحة بأسرع وقت ممكن.

المصدر: تاس