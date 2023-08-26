شولتس يعد بالتأني في قراراته بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه سيتم دراسة قرارات برلين بشأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة.

وردا على سؤال صحيفة "Passauer Neue Presse"، عما إذا كان يعتبر أنه من الخطأ تزويد كييف بأسلحة قادرة على الوصول إلى موسكو، قال شولتس إن مثل هذه القرارات ليست سهلة على أحد. ووفقا له، فإن جميع الحلفاء يساعدون أوكرانيا بكل ما في وسعهم.

وأوضح: "أود أن أؤكد لجميع القراء أنني سأواصل النظر بعناية في كل قرار ولن أفعل أي شيء متسرع أبدا، بغض النظر عن المطالب المفروضة على ألمانيا".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن أولاف شولتس يضر بكل من ألمانيا وأوكرانيا، مشككة في قرار تزويد كييف بصواريخ "توروس".

وشددت الصحيفة على أن "تردد شولتس وتأملاته الطويلة، لا تضر فقط بأوكرانيا التي تحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الأسلحة، بل ألمانيا أيضا".

المصدر: لينتا.رو