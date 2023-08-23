ألمانيا تعلن آخر تطورات النقاشات حول توريد صواريخ "توروس" لكييف

أكد متحدث الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر أن المستشار أولاف شولتس يدرس بعناية كل قرار حول تزويد كييف بالأسلحة، موضحا أنه لا جديد في مسألة توريد الصواريخ الألمانية Taurus المجنحة.

ويعكف المستشار الألماني أولاف شولتس على الدراسة بدقة كل قرار يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر في مؤتمر صحفي، وكشف أنه لا يوجد حاليا أي تحديثات جديدة حول نقاشات تزويد كييف بصواريخ "توروس".

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وأضاف بوشنر: "أنتم تعرفون موقف المستشار بشأن هذه القضية. في الأيام الأخيرة، أوضح ذلك عدة مرات وكرر أنه يدرس كل قرار من هذه القرارات بعناية شديدة".

وتابع بوشنر في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، في رده على سؤال لأحد الصحفيين عن سبب "تأخر القرار": "أما بالنسبة لمناقشة صواريخ توروس، فأنا غير قادر على الإفصاح عن أي تطورات جديدة اليوم".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد أكدت في حديثها عن إرسال هذه الصواريخ إلى كييف، حين قالت إن "كل يوم له أهمية في الوقت الحالي".

وقبل أيام قليلة، دعت رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني، ماري أغنيس شتراك زيمرمان، إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus الألمانية المجنحة بأسرع وقت ممكن.

بدوره، نقل موقع "T-online" الإخباري عن مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم أن برلين ستنشر في القريب العاجل قرارها بشأن إمداد صواريخ "Taurus" لأوكرانيا.

المصدر: تاس + نوفوستي