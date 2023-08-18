البرلمان الألماني يطالب بتزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus بأسرع ما يمكن

دعت رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني، ماري أغنيس شتراك زيمرمان، إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus الألمانية المجنحة بأسرع وقت ممكن.

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وقالت عبر قناة "ARD" اليوم الجمعة: "نقوم بحل هذه المسألة ويجب أن ننهيها بسرعة".

وردا على تصريح مقدمة البرنامج مفاده أن 52% من الألمان يعارضون توريد صواريخ Taurus إلى أوكرانيا، أجابت: "مهمة السياسيين هي اتخاذ القرارات وشرح خطواتهم للمواطنيين".

وأضافت: "إذا قمنا بتفسير الغرض من هذا السلاح وأنه ليس لدينا الوقت لمناقشته خلال أشهر طويلة، لأنه يتم قتل الناس كل يوم... أعتقد أنه ستكون هناك أغلبية يمكنها فهم ذلك".

ونقل موقع "T-online" الإخباري عن مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم أن برلين ستنشر في القريب العاجل قرارها بشأن إمداد صواريخ "Taurus" لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي