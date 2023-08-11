ألمانيا تكشف عن نقاشات لتزويد كييف بصواريخ "توروس" بعيدة المدى

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن وجود نقاشات حول نقل صواريخ بعيدة المدى من طراز "كروز" إلى أوكرانيا، بحسبما ذكرته صحيفة Thueringer Allgemeine الألمانية.

وأكد شولتس أن موقف برلين من هذه القضية لم يتغير، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات جديدة حول هذا الأمر.

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وقال المستشار الألماني: "ينصب اهتمامنا المستمر على توفير أسلحة للدفاع الجوي والمدفعية الثقيلة وكذلك الدبابات"، ولفت إلى أن توريد مثل هذه الأسلحة هو المسار الذي تسير عليه برلين، والذي بموجبه "ستمضي برلين قدما في تعاون وثيق مع الشركاء الدوليين".

يشار إلى أنه في وقت سابق، حثّ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الغرب على نقل صواريخ ATACMS ، وصواريخ بعيدة المدى من طراز "توروس"، إلى القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، ووعد باستخدامها "داخل أوكرانيا فقط".

هذا وقد طلبت أوكرانيا من ألمانيا، أواخر مايو الماضي، تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس" جو-أرض، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.

من جهتها صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأن إرسال الغرب إلى كييف مختلف أنواع الأسلحة يطيل أمد الصراع ويعرقل أي مفاوضات للتسوية.

المصدر: RT