ألمانيا تخيب آمال أوكرانيا بشأن الصواريخ بعيدة المدى

استبعد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مجددا، اليوم الخميس، تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" بعيدة المدى، قائلا إنها "ليست على رأس الأولويات" في الوقت الراهن.

وكانت أوكرانيا قد طلبت من ألمانيا في أواخر مايو تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس" جو-أرض، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، لكن الحكومة ترفض الطلب حتى الآن.

وقال بيستوريوس خلال تفقد لواء مشاة جبلي في بافاريا: "ما زلنا نرى أن هذه ليست على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي".

وأضاف أن المخاوف بشأن إرسال صواريخ "ذات مدى خاص" إلى أوكرانيا "واضحة".

وأوضح: "حلفاؤنا الأمريكيون لا يسلمون صواريخ كروز هذه أيضا".

وشدد بيستوريوس على أن ألمانيا تلعب دورا رائدا في مساعدة أوكرانيا "عبر الدفاع الجوي والدعم بالتدريب والهندسة والآليات المدرعة".

وأضاف: "هذه هي أبرز أولوية لدينا"، مشيرا إلى أنه لا يرى "حاجة ملحة لاتخاذ قرار" بشأن نظام أسلحة "توروس" السويدي - الألماني.

وأعلنت فرنسا الشهر الماضي أنها ستنضم الى بريطانيا في تزويد أوكرانيا بصواريخ SCALP / Storm Shadow التي يبلغ مداها أكثر من 250 كيلومترا.

المصدر: "أ ف ب"