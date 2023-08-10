إعلام: برلين تعلن قريبا إمكانية إمداد كييف بصواريخ "توروس" المجنحة

كشف موقع T-online الإخباري، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني "SPD"، أن برلين ستعلن قريبا قرارها بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "توروس".

وأكد المصدر نفسه نقلا عن الدوائر الحكومية أن القوات الجوية الألمانية من جهتها أعطت "الضوء الأخضر" لتوريد هذه الأسلحة.

إقرأ المزيد

وذكرت تقارير سابقة أنه تمت مناقشة إمكانية برمجة هذه الصواريخ بطريقة تمنع ضرب الأراضي الروسية.

وأضافت التقارير أن الحكومة الألمانية طلبت الأسبوع الماضي من وزارة الدفاع شرحا عن صواريخ توروس "Taurus"، ومدى توفرها في المخزونات، ومخاطرها وفعاليتها.

من جانب آخر، لفت الموقع إلى أنه يمكن تسليم هذه الصواريخ بالتوازي مع صواريخ "ATACMS" الأمريكية المتشابهة في الخصائص.

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا، أواخر مايو الماضي، تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس" جو-أرض، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر.

من جهتها صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأن إرسال الغرب إلى كييف مختلف أنواع الأسلحة يطيل أمد الصراع ويعرقل أي مفاوضات للتسوية.

المصدر: نوفوستي