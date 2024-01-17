البرلمان الألماني يصوت بنسبة ساحقة ضد مشروع قرار إرسال صواريخ Taurus إلى أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام بأن البرلمان الألماني صوت ضد مشروع قرار لكتلة المعارضة التي طالبت مجلس الوزراء بإرسال صواريخ كروز من طراز Taurus إلى أوكرانيا.

ومن بين 666 نائبا، صوت 178 لصالحه، وعارضه 485، وامتنع ثلاثة عن التصويت.

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ووجه أعضاء في البرلمان الألماني في وقت سابق دعوات إلى المستشار الألماني أولاف شولتس من أجل إرسال صواريخ كروز من طراز Taurus إلى كييف.

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق من اليوم أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو في العام الحالي.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها إن المستشار اشولتس بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الثلاثاء، "الدعم المستمر لأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط"، وإنهما اتفقا على "ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا وإنسانيا".

المصدر: نوفوستي