روسيا: تراجع قدرة ألمانيا التنافسية نتيجة وقف واردات الغاز الروسي

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن قرار الحكومة الألمانية وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسية كان قرارا طوعيا بدوافع سياسية.

وأضاف أوليانوف: "إن تراجع قدرة الاقتصاد الألماني على المنافسة يمكن اعتباره نتيجة لقرار وقف استيراد الغاز الروسي".

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، متحدثا أمام البرلمان، إن قدرة الاقتصاد الألماني على المنافسة تراجعت بسبب وقف استيراد الغاز الروسي.

إقرأ المزيد

وفي سبتمبر الماضي، قال ساندر توردوار، وهو خبير اقتصادي معروف في مركز الإصلاح الأوروبي في برلين، إن الاقتصاد الألماني أصبح أضعف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ومشاكل السوق، والمنافسة.

وخلال أسبوع الطاقة الروسي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف ألمانيا استيراد الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 بأنه غبي.

وفقا له، ألمانيا تفضل شراء الغاز بأسعار أعلى من الدول الأخرى، كما لو كانوا يتعمدون الإضرار باقتصاد بلادهم.

المصدر: RT