أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن اقتصاد بلاده أصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب التراجع عن استيراد الغاز الروسي الذي كان مفيدا ويدر الأرباح على البلاد.

وقال الوزير هابيك ونائب المستشار شولتس أمام البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الألماني فقد ميزته التنافسية بسبب التراجع عن شراء الغاز الروسي، والأمر الذي كان مربحا للغاية لاقتصاد البلاد.

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واعترف هابيك أن ألمانيا في الواقع في وضع صعب للغاية لسببين. أولا، على النقيض من الدول الأخرى التي نتنافس معها، كانت إمدادات الطاقة الألمانية مبنية إلى حد كبير اعتمادا على الغاز الروسي.

وأضاف: لقد منحنا هذا الأمر ميزة تنافسية في الماضي، وكان مربحا للغاية. وبعد انقطاع الغاز (من روسيا الاتحادية)، فقدنا ميزتنا التنافسية، لأن أسعار الطاقة في ألمانيا أصبحت بطبيعة الحال أعلى".

وعن العامل الثاني الذي يضعف الاقتصاد الألماني، وصف هابيك اعتماد النمو الاقتصادي في البلاد على الصادرات، وهو ما يتطلب استقرار الأسواق العالمية، وهو أمر غير موجود حاليا.

وفي وقت سابق، أكد عضو البرلمان الأوروبي من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ماركوس باكهيت، أن العقوبات ضد روسيا تضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير.

ووفقا له، أثبتت العقوبات المناهضة لروسيا أنها غير فعالة مطلقا، وإنما خلقت مشاكل كبيرة للاقتصاد الألماني.

المصدر: نوفوستي