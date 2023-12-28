وزارة الاقتصاد الألمانية تعلن عن إعداد حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا

قال ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية للصحفيين، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، وسيتم توسيع منظومة القيود وتحسينها لمنع التحايل عليها.

وأضاف: "لقد وافقنا الآن على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات في بروكسل، وستتبعها حزم جديدة من العقوبات. وهذا يعني أن نظام العقوبات سوف يتوسع ويتحسن، وسيتم اكتشاف وقمع فرص التحايل على [هذه التدابير التقييدية]".

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بدوره، أعرب ممثل مجلس الوزراء الألماني في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بأن حكومة بلاده تعتبر نظام العقوبات ضد روسيا، فعالا جدا بشكل عام.

ووفقا له، يعتقد مجلس الوزراء الألماني، أن روسيا تمكنت فعلا من العثور على مشترين آخرين للنفط الذي تنتجه، لكن هذا ليس سببا للتخلي عن هذه الإجراءات".

وفي 18 ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأدرج 61 شخصا و86 شركة على القائمة السوداء. وتتضمن العقوبات الجديدة فرض حظر على استيراد مجوهرات الماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. وكما ورد في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، تم فرض "حظر على الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو شراء أو نقل الماس من روسيا".

وجاء في نص القرار أن "هذا الحظر ينطبق على الماس من أصل روسي، والماس المصدر من روسيا، والماس الذي يمر عبر روسيا، والماس الروسي الذي تتم معالجته في بلدان ثالثة".

المصدر: تاس