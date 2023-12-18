الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا والتي ستشمل عقوبات على المستفيدين من النقل القسري للملكية أو (السيطرة) على فروع الشركات الغربية في روسيا.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها : "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إدخال معيار جديد، لإدراج الأشخاص والمنظمات في قوائم العقوبات الشخصية لتوسيع القيود لتشمل الأشخاص المستفيدين من النقل القسري للملكية، أو السيطرة على فروع الشركات الغربية في روسيا".

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وبالتالي، يعتزم الاتحاد الأوروبي منع المالكين الروس من الاستفادة من خسائر شركات الاتحاد الأوروبي أثناء النقل القسري للملكية.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، وستدخل حيز التنفيذ لاحقا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.

المصدر: نوفوستي+ RT