أعلنت الحكومة الألمانية أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو في العام الحالي.

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وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها إن المستشار الاتحادي أولاف شولتس بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الثلاثاء، "الدعم المستمر لأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط"، وإنهما اتفقا على "ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا وإنسانيا".

وأضاف البيان أنه "في عام 2024 ستدعم ألمانيا أوكرانيا بسلع عسكرية تزيد قيمتها عن سبعة مليارات يورو".

وكان البيت الأبيض ذكر في بيان له بشأن محادثة بايدن وشولتس أن الزعيمين "ينسقان الدعم الثابت المستمر الذي يقدمه بلداهما لأوكرانيا".

يذكر أنه في البداية كان من المخطط أن تخصص برلين مبلغ أقل (نحو 4 مليارات يورو) لأوكرانيا عام 2024، قبل أن تتم زيادته بناء على طلب من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وفي وقت سابق كشف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن برلين تدفع 50% من مساعدات الاتحاد الأوروبي المرصودة لكييف، داعيا أوروبا لتقاسم الدعم في ظل غلاء الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا والتضخم.

وكانت موسكو أكدت أنه يتعين على الدول الغربية المهتمة بالتفاوض على تسوية النزاع في أوكرانيا أن تتوقف عن تسليح كييف أولا.

المصدر: RT