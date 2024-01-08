برلين: نصف المساعدات الأوروبية لأوكرانيا تغطيها ألمانيا

كشف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن برلين تدفع 50% من مساعدات الاتحاد الأوروبي المرصودة لكييف، داعيا أوروبا لتقاسم الدعم في ظل غلاء الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا والتضخم.

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وقال عبر"يوتيوب": "حتى الآن تدفع ألمانيا نصف مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكراني. ونتحمل هذه المسؤولية لأننا ندرك أهميتها".

ودعا لتقاسم الدعم لأوكرانيا واعترف بأن العقوبات المفروضة على روسيا أثارت نمو أسعار النفط والغاز، وأن الاقتصاد الألماني يواجه صعوبات كبيرة بسبب الوضع في الولايات المتحدة والتضخم في الصين وارتفاع أسعار الفائدة.

المصدر: نوفوستي