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وزير الدفاع الروسي يشارك في أول فعالية مع نظرائه في "معاهدة الأمن الجماعي" (فيديو)

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وزير الدفاع الروسي يشارك في أول فعالية مع نظرائه في
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وضع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الورود على الشعلة الخالدة في ألمآتا، تخليدا لذكرى الجنود السوفييت الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية.

ووصل رؤساء وفود الإدارات العسكرية إلى ألمآتا للمشاركة في اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وهذه أول فعالية رسمية يشارك فيها وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلاوسوف نظراءه في المنظمة منذ تعيينه في هذا المنصب خلفا للوزير سيرغي شويغو.

 

المصدر: تاس

 

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