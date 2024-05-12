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بوتين يقترح تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع

بوتين يقترح تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع

أخبار روسيا

بوتين يقترح تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع
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أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع.

وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان نشره في قناته على "تيليغرام"، يوم الأحد، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية.

ووفقا للبيان اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.

كما اقترح بوتين تعيين سيرغي إيفغينيفيتش ناريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية، وتعيين فلاديمير ألكسندروفيتش كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر أن يكون على رأس وزارة الدفاع الروسية مدني، وذلك لتكون الوزارة منفتحة على التجديد والأفكار الرائدة.

يتبع ..

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