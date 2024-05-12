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بوتين يعين شويغو بمنصب سكرتير مجلس الأمن الروسي

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بوتين يعين شويغو بمنصب سكرتير مجلس الأمن الروسي
Sputnik
وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو وسكريتير مجلس الأمن الروسي السابق نيكولاي باتروشيف
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتعيين سيرغي شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وسيكون شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي مكان نيكولاي باتروشيف.

تجدر الإشارة إلى أن شويغو وبموجب مرسوم أصدره بوتين في 6 نوفمبر 2012، شغل منصب وزير الدفاع الروسي خلفا لوزير الدفاع آنذاك أناتولي سرديوكوف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شويغو إلى جانب تعيينه في منصب سكرتير مجلس الأمن سيشغل أيضا منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية والمشرف على عمل الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني.

المصدر: RT

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