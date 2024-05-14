مبدأ وزير الدفاع الجديد: الخطأ وارد لكن الكذب ممنوع

في خطابه الأول أمام مجلس الاتحاد بعد اعتماد منصبه الجديد، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف إنه يتبنى مبدأ صارما: الخطأ وارد لكن الكذب ممنوع.

إقرأ المزيد

ووعد بيلاوسوف أن يبذل قصارى جهده، وقال إنه لن يدخر صحته، وحياته إذا لزم الأمر لتحقيق المهام الموكلة إليه.

وقال: أنا أدرك تماما مسؤوليتي تجاه البلاد وتجاه الشعب الروسي وتجاه الرئيس الروسي وفقا للمهام الموكلة إلي، وأتعهد أن أستخدم كل ما أملك من قوة وصحة، وإذا لزم الأمر أن أضحي بحياتي فداء لتحقيق تلك المهام".

وأضاف بيلاوسوف في ختام حديثه أنه كان يسترشد دائما بمبدأ صارم صرامة "الخرسانة المسلحة": "الخطأ وارد، لكن الكذب ممنوع".

المصدر: نوفوستي