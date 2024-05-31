فنلندا تبدأ إعادة النظر في حدودها البحرية

باشرت السلطات الفنلندية بإعادة النظر في حدود البلاد البحرية، وهذا يعني أنها سترصد كل ما يسمى بخطوط الأساس على طول الساحل، والتي تحدد الحد الخارجي للمياه الإقليمية.

أفادت بذلك، صحيفة Helsingin Sanomat، وذكرت أن حكومة فنلندا بدأت الأعمال التحضيرية لمراجعة الحدود البحرية الإقليمية.

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وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم خلال المراجعة تحديد الحدود الخارجية للمياه الإقليمية.

وقال سيبو ماكينن، ممثل وكالة النقل والاتصالات الفنلندية (ترافيكوم)، التي تقوم بإجراء القياسات: "تقوم وزارة الخارجية بدراسة المواد المتوفرة ومعرفة ما إذا كان موقع نقطة الأساس قد تغير. على سبيل المثال، يوجد ارتفاع في الأراضي في خليج بوثنيا. وستقوم السلطات بالتحقق لمعرفة ما إذا كان موقع النقطة الأساسية قد تغير".

وذكرت المقالة، أن ترافيكوم قامت بالفعل في العام الماضي بقياس النقاط الأساسية التي ستتم دراستها من الجو. والمرة الأخيرة التي تم تحديد هذه النقاط كانت في عام 1995. وذكرت الصحيفة أنه بموجب القانون يجب أن يتم الفحص كل 30 عاما.

المصدر: تاس