أعلن وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، إنشاء مقر للقوات البرية لحلف الناتو في فنلندا، ومن المخطط أن يكون على بعد نحو 140 كيلومترا من الحدود مع روسيا.

وقال غرام في مقابلة مع صحيفة "إيلتالهتي" الفنلندية: "مقر القوات البرية سيكون موجودا في فنلندا.. قائد قواتنا المسلحة أوصى بذلك".

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وبحسب منشور الصحيفة، من المخطط أن يكون المقر في مدينة ميكيلي الفنلندية، التي تقع على بعد حوالي 140 كيلومترا من الحدود مع روسيا، وسيقدم هذا المقر تقاريره إلى مقر قيادة حلف الناتو في نورفولك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، سيطلق عليه مسمى "مقر حالة التأهب القصوى"، وسيعمل على مدار الساعة.

وتقدمت فنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، ونالت العضوية في الحلف عام 2023 .

من الجدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارا وتكرارا عدم تشكيلها أي تهديد لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن روسيا لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع حلف "الناتو"، ولكن إذا ما أراد أحد ذلك، فهي مستعدة.

المصدر: "نوفوستي"+RT