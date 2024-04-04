ستولتنبرغ: كييف لا تطلب قوات من "الناتو" بل مساعدات عسكرية فقط

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن أوكرانيا خلال الاجتماعات في بروكسل لم تطلب إرسال وحدات قتالية تابعة لحلف "الناتو"، ولكنها تطلب زيادة المساعدات العسكرية.

وقال ستولتنبرغ: ""الناتو" ليس ولن يكون مشاركا في هذا النزاع. "الناتو" يساعد أوكرانيا فقط على ممارسة حقها في الدفاع عن النفس. ليست لدينا خطط لإرسال وحدات قتالية إلى أوكرانيا، ولم نتلق مثل هذه الطلبات".

وأضاف: "الأوكرانيون يطلبون أسلحة وذخائر ونحن نزودهم بها، لكن هذا لا يجعل من حلف "الناتو" طرفا في النزاع".

وعقدت في مقر حلف "الناتو" في بروكسل يومي الأربعاء والخميس اجتماعات لوزراء خارجية دول الحلف وكذلك مجلس "الناتو-أوكرانيا" شارك فيها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وقال كوليبا قبل اجتماع مجلس "أوكرانيا–الناتو": "لا أريد إفساد حفل (عيد الميلاد)، لكن رسالتي الوحيدة هي باتريوت. نحن نتحدث عن باتريوت لأنه النظام الوحيد القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية".

المصدر: نوفوستي