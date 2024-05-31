الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط عسكري رفيع المستوى

أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عناصره تمكنوا من اعتقال أحد سكان سيفاستوبول الذي كان يحضر لمحاولة اغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى.

ووفقا لمعطيات المخابرات الروسية، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عاما، كان ينفذ تعليمات الأجهزة الأمنية المختصة الأوكرانية، وكان من المفترض أن يقوم بتفجير عبوة ناسفة لحظة دخول الضابط المستهدف إلى مبنى سكني.

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وقام الرجل المذكور فعلا، بوضع عبوة ناسفة يدوية الصنع على أنبوب نقل الغاز بالقرب من بوابة البناء، ولكن بعد ذلك مباشرة تم اعتقاله.

وتؤكد معلومات المخابرات الروسية، أن الرجل حصل من مخبأ مجهز مسبقا، على عبوة ناسفة شديدة الانفجار يتم التحكم فيها لاسلكيا وهي تحتوي على مادة متفجرة بلاستيكية أجنبية الصنع تزن حوالي 630 غراما، مع صاعق كهربائي، وجهاز إرسال واستقبال لمشغل يتم التحكم فيه لاسلكيا.

وأثناء الاستجواب، الذي نشرت لقطات منه، قال الرجل المعتقل إنه، وبتوجيه من المشرفين عليه، قام بمراقبة تحركات بعض الضباط الكبار في القوات المسلحة الروسية.

وتم فتح قضية جنائية للتحقيق مع المعتقل، بموجب المادتين "محاولة ارتكاب عمل إرهابي" و"حيازة وتخزين ونقل أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني" من قانون العقوبات الجنائية الروسي. ويتعاون المتهم مع التحقيق ويدلي باعترافاته.

المصدر: نوفوستي