أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يتوقع صراعا مع روسيا قريبا، ولا يستبعد العودة إلى التفاهم والدبلوماسية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة زيادة ألمانيا لقدراتها الدفاعية.

وقال شولتس لصحيفة Thüringer Allgemeine ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع اندلاع صراع بين دول "الناتو"، ألمانيا بشكل خاص، وروسيا: "أنا واثق من أن هذا لن يحدث في المستقبل القريب، ونحن ننتهج سياسة لضمان عدم حدوث ذلك".

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وأكد أن هدف الحكومة الألمانية هو تجنب الصراع من خلال "سياسة ذات دوافع دبلوماسية" وفهم حرمة حدود الدولة.

وأضاف: "بالطبع سيكون من الضروري العودة مرة أخرى إلى السياسة والدبلوماسية والتفاهم المتبادل". وضرب مثالا على ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومن ثم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار إلى "تغيير العصر" الذي تحدث عنه بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، ونتيجة لذلك تعتزم ألمانيا الآن زيادة قدراتها الدفاعية.

وأعرب المستشار الألماني الأحد الماضي عن معارضته استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في ضرب أهداف روسية، مشيرا إلى وجود قواعد واضحة لتوريد الأسلحة الألمانية سبق أن تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، مشيرا إلى الآليات والشروط قيد التنفيذ.

وأضاف أن الهدف من سياسة برلين تجاه كييف هو منع الأزمة الأوكرانية من التصاعد والتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

المصدر: "نوفوستي"