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تصريحات جديدة لزيلينسكي عن المفاوضات وعقد اتفاق سلام مع روسيا

أخبار العالم

تصريحات جديدة لزيلينسكي عن المفاوضات وعقد اتفاق سلام مع روسيا
Gettyimages.ru
فلاديمير زيلينسكي
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اعتبر فلاديمير زيلينسكي أن المفاوضات مع روسيا غير واقعية، وأن اتفاق السلام سيكون بمثابة "فخ".

وقال زيلينسكي لصحيفة "الغارديان" إنه "لا يمكن الوثوق بروسيا".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليه على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

وشدد بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس المنطق السليم، مضيفا: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".

المصدر: "نوفوستي"

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