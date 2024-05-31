أفادت قناة "العملية Z المراسلون العسكريون للربيع الروسي" على "تلغرام" بأن جنديا أوكرانيا رقد ثلاثة أيام بين جثث زملائه في مقاطعة خاركوف.

وأنقذ المقاتلون الروس الجندي الأوكراني وأسروه. وقال إن اسمه كيريل بروتسينكو. واعترف الجندي بأنه تم تعبئته بالقوة في مقاطعة زابوروجيه.

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وذكرت القناة أنه "خلال القتال في المنطقة الحدودية، تم القضاء على وحدته وتُرك ملقى بين جثث زملائه".

وأسرت قوات "الشمال" الروسية صباح يوم أمس 7 عناصر من القوات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية.

وذكرت الصحيفة أن عملية الأسر حدثت في مقاطعة خاركوف في مدينة فولتشانسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن استمرار تقدم قوات "الشمال" الروسية بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم صد 5 هجمات مضادة في فولتشانسك وستاريتسا بمقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية 285 عسكريا و3 مدرعات و6 عربات قتالية.

المصدر: نوفوستي