"فوربس": الرادارات الطائرة السويدية بحوزة أوكرانيا هدف سهل

أعلنت السويد مؤخرا أنها ستسلم أوكرانيا زوجا من طائرات الإنذار الراداري المبكر ( الرادارات الطائرة) من طراز Saab" 340 AEW" .

قالت مجلة "فوربس" إن تلك الطائرات يمكن أن تجلب بالطبع بعض الفوائد للجيش الأوكراني، لكنها حساسة جدا ومعرضة لأخطار التدمير في الجو بسهولة.

وأشارت المجلة إلى أن "Saab 340" هي طائرة مزودة بمحركين تربينيين، ولا تتعدى سرعتها القصوى 523 كلم/ساعة، أما ارتفاع تحليقها فلا يزيد عن 12 كيلومترا.

بينما تمتلك القوات الجوفضائية الروسية صاروخ "جو-جو" من طراز "Р-37М" الذي لا يصعب عليه إسقاط مثل هذه الطائرة.

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أما مقاتلات "ميغ – 31 بي إم" التي تقوم بدوريات جوية منتظمة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية فبإمكانها تهديد الأجواء الأوكرانية كلها تقريبا، وذلك بفضل مدى عملها الذي يزيد عن 300 كيلومتر.

وقالت المجلة إن مجرد وجود الطائرات الروسية المزودة بصواريخ "Р-37М" كان يجبر الطيارين الأوكرانيين مرارا على التخلي عن تنفيذ المهام القتالية الموكلة إليهم.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة "Saab 340" لا تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة، والرادار الطائر لا يمكن أن يبقى غير مرئي لمدة طويلة لأنه مضطر إلى تشغيل أجهزته ويكشف نفسه حتما. ويمكن القول بكل التأكيد إن الروس سيكون لديهم علم بكل طلعة جوية لـ"Saab 340".

يذكر أن السويد تعتزم أن تقدم لأوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة التي تتضمن إلى جانب الرادارين الطائرين ناقلات الأفراد المدرعة القديمة من طراز "Pansarbandvagn 302"، وكذلك صواريخ "Rb 99"، بصفتها نسخا سويدية من صواريخ "جو–جو" الأمريكية من طراز صواريخ "AIM-120 AMRAAM".

المصدر: روسيسكايا غازيتا