قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن بريطانيا لم تحظر أبدا استخدام صواريخ "ستورم شادو" لضرب الأراضي الروسية.

وقال ستولتنبرغ عند وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو: "المملكة المتحدة توفر صواريخ ستورم شادو لأوكرانيا دون أي قيود".

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وأضاف: "لم يقيد عدد من دول الناتو أبدا استخدام أسلحتها ضد أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، بشرط أن يتم ذلك بمسؤولية ووفقا للمعايير الدولية".

وردا على سؤال حول محاولات ضرب الأنظمة الروسية للإنذار المبكر للهجوم الصاروخي، قال ستولتنبرغ: "يجب تنفيذها بطريقة مسؤولة".

في الوقت نفسه، رفض ستولتنبرغ الإجابة على السؤال عما إذا كان رفع القيود المفروضة على استخدام أسلحة الناتو سيساعد أوكرانيا في الحفاظ على خاركوف.

كما وصف ستولتنبرغ تحذيرات القيادة الروسية من خطر التصعيد في حالة استخدام أسلحة الناتو ضد أهداف على الأراضي الروسية بأنها "جزء من جهود موسكو لمنع تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف".

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة. وبحسب السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

المصدر: تاس