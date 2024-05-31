الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات كورية شمالية بزعم مساعدة روسيا

أفاد المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد فرض عقوبات على تسعة أشخاص ومؤسسات كورية شمالية بزعم مساعدة روسيا في الصراع مع أوكرانيا.

وجاء في بيان المكتب: "اليوم فرض المجلس عقوبات ضد ستة أفراد إضافيين وثلاثة كيانات قانونية، بسبب أنشطة التهرب من العقوبات التي تقوم بها كوريا الشمالية والتي يمكن أن تدر أموالا لبرامجها النووية وبرامج صواريخها الباليستية غير المشروعة، في انتهاك وتجاهل صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا المجال".

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وتابع المكتب في بيانه: "تم كذلك فرض هذه العقوبات، مع الأخذ في الاعتبار الدعم العسكري الذي قدمته كوريا الشمالية للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".

في أواسط مايو الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين روسيين، اتهمتهما بتنظيم توريد الأسلحة من كوريا الشمالية.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة للوزارة فرضت العقوبات كذلك على ثلاث شركات، تقول إنها مرتبطة بالشخصين المذكورين.

وتتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كوريا الشمالية بتوريد الأسلحة والذخيرة لروسيا، لكن بيونغ يانغ نفت ذلك بشكل قاطع.

المصدر: تاس