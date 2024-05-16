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واشنطن تفرض عقوبات على مواطنين روسيين بتهمة تنظيم توريد الأسلحة من كوريا الشمالية

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واشنطن تفرض عقوبات على مواطنين روسيين بتهمة تنظيم توريد الأسلحة من كوريا الشمالية
Legion-Media Zachary Frank
وزارة الخزانة الأمريكية
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين روسيين، اتهمتهما بتنظيم توريد الأسلحة من كوريا الشمالية.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، يوم الخميس، إلى أن إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة للوزارة فرضت العقوبات كذلك على ثلاث شركات، تقول إنها مرتبطة بالشخصين المذكورين.

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد الأصول وحظر جميع التعاملات مع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات.

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وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت كوريا الشمالية بتوريد الأسلحة والذخيرة لروسيا، لكن بيونغ يانغ نفت صحة ما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين وفي تقارير وسائل إعلام غربية حول التوريدات المزعومة.

كما نفت الخارجية الروسية صحة المزاعم بشأن شراء روسيا للأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية، مؤكدة التزام موسكو بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ من قبل مجلس الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي

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