"الأفضل في العالم".. خبير سابق في البنتاغون يقيّم أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية

قدم الخبير السابق في البنتاغون لشؤون الحرب الإلكترونية دافيد باين تقييما عاليا لأنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

أفادت بذلك صحيفة Military Watch Magazine بعد ورود العديد من المعلومات من المصادر الغربية التي تؤكد تأثير الإمكانات المتقدمة لروسيا في مجال الحرب الإلكترونية على سير النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقال الخبير إن روسيا تمتلك أقوى منظومات الحرب الإلكترونية في العالم، وهي ذات المدى الأكبر، وفيها أقوى أجهزة الملاحة الفضائية والتشويش بكل الترددات اللاسلكية. وقال إنه تفاجأ بسرعة تكيف أنظمة الحرب الإلكترونية ذات المدى الكبير في إسكات أسلحة الولايات المتحدة والناتو.

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وخلص دافيد باين إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أكدت كفاءتها بعد أن جعلت 90% من الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة المسلمة لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة لا تصيب الهدف، والمقصود بصورة خاصة صواريخ "هايمارس".

ويرى باين أن فاعلية أنظمة الحرب الإلكترونية ستزداد مستقبلا ضد صواريخ ATACMS البعيدة المدى وكذلك أنظمة الدفاع الجوي Patriot و Hawk. وسيسمح ذلك لروسيا بزيادة تفوقها في الجو على أوكرانيا، ما سيساعد في إحراز نجاحات عسكرية جديدة في الجبهة.

يذكر أن تقييم الخبير العسكري باين ورد بعد أن أفادت صحيفة Washington Post، نقلا عن الجانب الأوكراني، بأن الولايات المتحدة توقفت تماما عن توريد قذائف المدفعية الموجهة Excalibur التي أصبحت غير فعالة نتيجة تأثير أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، وأشارت الصحيفة في مقال لها إلى أن أنظمة "هايمارس" تصبح أقل فاعلية كذلك للسبب نفسه.

الجدير بالذكر أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أخلت كثيرا بقدرة القوات الأوكرانية على التنسيق في عملياتها وجمع المعلومات وإطلاق الطائرات المسيرة، وذلك بفضل فصل نظام "ستارلينك" الفضائي عن العمل.

وفي وقت سابق صرح الموظفون الأوكرانيون والجنود وخبراء الحرب الإلكترونية في مقابلة مع صحيفة New York Times أن فصل نظام "ستارلينك" كان أحد العوامل الرئيسية في نجاح روسيا بالتقدم على محاور عديدة من الجبهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا