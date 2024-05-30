الخارجية السويسرية تؤكد أن عملية السلام في أوكرانيا مستحيلة دون مشاركة روسيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر موقف بلاده بأن عملية السلام في أوكرانيا مستحيلة بمعزل عن مشاركة روسيا دون الإشارة عما إذا كانت ستتم دعوة موسكو.

وقال إلشينغر ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم إرسال دعوة إلى موسكو "يجب أن يسمح مؤتمر بورغينستوك ببدء عملية السلام. سويسرا مقتنعة بضرورة مشاركة روسيا في هذه العملية. عملية السلام بدون روسيا لا يمكن تصورها".

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وفي معرض حديثه حول الاستعدادات للمؤتمر في بورغينستوك، ذكر إلشينغر أن "برنامج المؤتمر قيد التطوير حاليا". وسيتضمن هذا الاجتماع "تبادل وجهات النظر في جلسة عامة بحضور جميع رؤساء الوفود، ومناقشة مواضيع مختلفة في شكل مختصر".

وأضاف أن التركيز الرئيسي سيكون على "المجالات ذات الاهتمام الدولي والتي تؤثر على عدد كبير من الدول". ومن بينها، الأمن النووي وحرية الملاحة والأمن الغذائي، فضلا عن الجوانب الإنسانية.

وأشار إلى أن المسؤولين السويسريين التقوا في الأشهر الأخيرة مع "العديد من ممثلي الدول المختلفة وأطلعوهم على المؤتمر وتحدثوا عن توقعاتهم".

وتابع أن المؤتمر "يجب أن يسمح لجميع الدول الحاضرة بتبادل أفكارها وخططها لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المؤتمر بأنه مجرد تجمع لا يقدم ولا يؤخر ولن يقدم أي قيمة مضافة.

كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دول الأغلبية في العالم إلى رفض المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو، وعدم الخضوع للضغوط الغربية بشأن هذه القضية.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا.

المصدر: "تاس"