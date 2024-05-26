اعتبر رئيس مؤسسة "السياسة الأوكرانية" قسطنطين بوندارينكو أن تغيّب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "مؤتمر السلام" الذي نظمته كييف في سويسرا سيمثل "حماما باردا" لفلاديمير زيلينسكي.

وقال بوندارينكو عبر قناة Вышка على "يوتيوب":"الولايات المتحدة توضح لكييف أن الأجندة الداخلية بالنسبة لها أهم بكثير من قضية أوكرانيا".

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.

وشدّد بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس المنطق السليم مشيرا إلى فقدان زيلينسكي شرعيته، وأن على أوكرانيا أن تنتدب جهة شرعية تتفاوض عنها.

كما أكد الكرملين استعداد روسيا للتفاوض، لكن حول كيفية تنفيذ مطالبها بما يحقق أهداف عمليتها العسكرية بالكامل.

المصدر: RT