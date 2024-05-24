زاخاروفا: قمة السلام حول أوكرانيا عملية خداع أخرى

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤتمر سويسرا المقرر عقده في يونيو المقبل حول أوكرانيا بأنه "عملية خداع" أخرى اخترعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن "روسيا تخشى من نجاح مؤتمر سويسرا "كتبت زاخاروفا في قناتها على "تليغرام": "أما بالنسبة لـ(قمة السلام) في سويسرا التي ذكرها كوليبا، فهذه عملية خداع أخرى اخترعتها وزارة الخارجية الأمريكية، والجميع يفهم ذلك".

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وتساءلت زاخاروفا:"كيف يمكن عقد (مؤتمر سلام) من قبل أولئك الذين يقومون بتوريد الأسلحة إلى منطقة الصراع، بالتزامن مع هذه المبادرات السلمية المزعومة!؟".

وتابعت زاخاروفا: "كوليبا يكذب كما يتنفس.. والحقيقة هي أن المصادر الروسية تشير إلى أن روسيا لم ترفض المفاوضات قط منذ أبريل 2022، عندما قام نظام كييف، بناء على طلب من بريطانيا، بعرقلة عملية التفاوض، التي كان هو نفسه قد طلبها"، مشيرة إلى أنه "على مدار عامين، تم طرح هذه (الحقيقة) في آلاف البيانات والخطابات والمقابلات التي أجراها المسؤولون الروس".

واختتمت زاخاروفا قائلة: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن (المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي) جوزيب بوريل قال موخرا إن وقف إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف سينهي إراقة الدماء في غضون أسبوعين".

يذكر أن سويسرا تستضيف مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، من دون مشاركة روسيا.

وأكدت زاخاروفا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المؤتمر بأنه مجرد تجمع لا يقدم ولا يؤخر ولن يقدم أي قيمة مضافة.

المصدر: تاس