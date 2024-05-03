أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن النزاع في أوكرانيا سينتهي "في غضون أسبوعين" من دون المساعدات الغربية لكييف.

وقال بوريل خلال محاضرة في بريطانيا: "أعرف كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا. يمكن القيام بذلك في غضون أسبوعين، بإيقاف الإمدادات فقط. إذا توقفت إمدادات الأسلحة، فلن تتمكن أوكرانيا من المقاومة، وسوف تضطر إلى الاستسلام وستنتهي الحرب".

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كما طرح بوريل سؤالا بلاغيا: "هل يريدون هذا في أوروبا؟". وشدد على أنه لا يريد مثل هذه النتيجة و"الكثيرون في أوروبا لا يريدون ذلك أيضا".

وأضاف أن الخلافات في الولايات المتحدة بشأن المساعدة إلى كييف وتأخير الإمدادات لمدة ستة أشهر يمكن أن يغير الوضع "من النصر إلى الهزيمة".

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق من اليوم أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: "نوفوستي"