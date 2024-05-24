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بلينكن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف ويؤكد وصول المساعدات السابقة إلى الجبهة

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بلينكن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف ويؤكد وصول المساعدات السابقة إلى الجبهة
Sputnik
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا كجزء من حزم سابقة وصلت إلى خط المواجهة، وأعلن عن حزمة جديدة بقيمة 275 مليون دولار.

وأضاف بلينكن أن "المساعدات من الحزم السابقة وصلت بالفعل إلى الخطوط الأمامية، وسنقدم مساعدات جديدة في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن واشنطن تستعد لتقديم حزمة لكييف بمبلغ 275 مليون دولار، وستشمل ذخيرة لأنظمة HIMARS MLRS وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات وذخائر للطائرات عالية الدقة.

ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي فإن الحزمة الجديدة ستشمل مساعدات عاجلة "لصد الهجمات الروسية بالقرب من خاركوف".

وفي نهاية أبريل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا، التي من المقرر أن يتم تخصيص 61 مليار دولار لها.

المصدر: نوفوستي

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