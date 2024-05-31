واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصية و4 كيانات لدورهم في دعم صناعة المسيرات الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات جديدة على مسؤول وأربعة كيانات بدعوى تمكين برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان "تحرك اليوم يعزز التزامنا بتعطيل إنتاج إيران ونشرها طائرات مسيرة قاتلة تواصل روسيا استخدامها ضد أوكرانيا ويستخدمها وكلاء إرهابيون إقليميون ضد قواتنا".

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وأضاف: "ستواصل الخزانة فرض تكاليف على من يسعون إلى شراء مكونات تحتاج إليها إيران في برنامجها للطائرات المسيرة وتمكين شحن هذه الأسلحة لجهات مزعزعة للاستقرار حول العالم".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 4 كيانات تنتج أجزاء ضرورية لبرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي في منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت الخزانة أن أفشين خواجة فرد وهو رئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية يشرف على جهودها لإنتاج طائرات مسيرة وصواريخ.

وبموجب تحرك يوم الجمعة، تُجمد أي أصول أمريكية تابعة للخاضعين للعقوبات ويحظر على الأمريكيين بصورة عامة التعامل معهم. ومن يشتركون في معاملات بعينها معهم يخاطرون أيضا باستهدافهم بعقوبات.

وزعمت الدول الغربية مرارا أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة للعملية العسكرية في أوكرانيا. ونفت موسكو وطهران مثل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

المصدر:وكالات